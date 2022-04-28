「我家在哪裡？請幫幫我？」台中市沙鹿區1名63歲失智老翁，日前晚間8時許，獨自外出在住家附近散心，準備返家時卻忘了回家的路？心慌之際向附近住家詢問，「我家在哪裡」？因無人認識他，老翁只好繼續走，最後走到清水區中山路125號附近時，因全身無力，路人發現向警方報案，幫老翁找到回家的路。

警方指出，清水警分局清水派出所副所長顏維平、警員楊凱文，25日10時許，接獲民眾報案有老翁迷途在中山路旁，警方趕抵現場，發現老翁僅穿著一隻拖鞋；老翁聲音微弱帶著顫抖聲調，不斷向警方表示，「找不到回家的路」？

因老翁所報的年籍資料斷斷續續不完整，在警方耐心聆聽下，用電腦慢慢拼湊後，終得知老翁在沙鹿區住家，警方即以警車護送老翁返回，警方到達老翁家附近時，發現老翁的女兒心急如焚，在外面找尋爸爸的身影；老翁女兒靠近警車正要請求警方協尋父親時，才看見老翁在警車上後，不斷向員警表示感謝。

老翁的女兒指出，她父親患有失智狀況，且常無故發脾氣、心情煩悶時會獨自出門散心，没想到這次出門竟無法自行返家？所幸警方及時幫忙協助護送返家。

清水派出所長洪志仁說，如家中有需要照顧者或長者，可於其身上放置印有身分資料、家屬聯絡電話等辨識卡等，讓警方或熱心民眾可更容易協助迷失人士返家。