中市傳出1歲10個月男童疑遭夏姓女保母施虐昏迷，造成顱內出血及多處瘀傷等嚴重傷勢，檢警約談夏女及她的丈夫等家人進行調查，檢察官複訊至今天凌晨，以夏女涉傷害致重傷罪重大，且有串供之虞等理由向法院聲押。

據了解，男童母親在4月24日晚間9時許，才將兒子送到44歲夏姓保母家中，沒想到25日晚間竟接獲保母通知，孩子昏迷送豐原醫院醫治。經醫院治療發現男童顱內出血，且身上多處外傷，疑遭施暴，經醫院通報警方及社會局。

警方26日晚間約談夏女及她的丈夫等家人調查，27日將夏女移送檢方偵辦，其他家人請回。台中地檢署檢察官複訊到今天凌晨，以夏女涉嫌重大，且有串供等理由向台中地院聲押。

男童顱內出血、昏迷指數5至6，身上多處瘀傷，經緊急手術後，仍在加護病房治療，並未脫離險境。

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