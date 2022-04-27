男嬰母親表示，夏姓保母坦承男嬰後背的瘀青是她弄的。（家屬提供）

台中市豐原區26日驚傳虐童案，1歲10個月易姓男童目前命危，男童家長27日在市議員謝志忠陪同下舉行記者會表示，弟弟2月份開始托育，第1周就發現腳踝有傷，但夏姓保母僅說正常的嬉戲跌撞，保母也向社工坦承弟弟背後的傷是她弄的，易母質疑為何這麼狠心。警方表示，訊後將依重傷害罪嫌送辦。

男童父親表示，弟弟本來給阿嬤帶，怕老人家累，今年2月14日透過朋友介紹後，周一至五交給夏姓保母24小時照顧，每個月付2萬6000元，但第一周就發現弟弟腳踝有傷，後來人中、下巴也有傷，但保母解釋說是嬉戲跌撞正常情況。曾經也萌生換保母念頭，但後來均不了了之。

男童母親傷心欲絕說，24日晚間送到保母家後，25日下午保母還拍弟弟活潑嬉戲的照片給她，沒想到當天晚上就接到弟弟命危噩耗，她不相信保母的噎奶說詞，她到醫院後一直聽到「OHCA」、「OHCA」。而原本無法判斷是新舊傷，醫生開完刀後表示是新傷。

男童父母表示，夏姓保母手上共照顧4個小孩，當初告知弟弟是最大的，每次接送時，保母都不讓他們入內接送，直到弟弟受傷後，才得知另外3個孩子都比弟弟小，且弟弟每次要到保母家都會抗拒。

男童母親指出，夏姓保母有向社工坦承弟弟背上的傷是她弄得，但卻推託是弟弟噎奶，她才幫忙拍嗝拍到瘀青，一想到好好的孩子交給保母後竟昏迷不醒，她無法接受，要的只是一個真相。

市議員謝志忠質疑說，基本上1歲10個月已不需要拍嗝，目前男童開刀後，頭蓋上仍無法合起來，對於父母來說是心如刀割，只希望能夠盡速還原真相。警方表示，該案已交由檢調指揮偵辦，待檢方複訊後將依重傷害送辦。

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