豐原男童疑遭虐昏迷 中市府查出保母非法收托將可重懲罰60萬

台中市神岡區44歲夏姓保母，27日傳出疑似虐童，1名年僅1歲的易姓男童疑遭施虐後顱內出血昏迷緊急送醫；台中市政府社會局查出，夏女雖領有保母技術士證照，卻未向社會局登記就違法收托帶孩子，將可裁罰3萬元；社會局強調，虐童情事若經調查屬實，最重可再重罰60萬元，決不寬貸。

根據社會局調查，44歲的夏姓保母，在神岡區自宅內收托4名幼兒，她雖有合格保母證照，卻未向社會局申請登記居家式收托服務，未領有合法登記證就違法法收托4名幼童，已明顯違反《兒童及少年福利與權益保障法》第26條，將可處6千元以上、3萬元以下罰款。

社會局兒少福利科股長黃舒那表示，易姓男童目前仍在醫院治療當中，社會局將請家防中心社工持續給予關懷、協助，包含法律扶助資源、心理諮商的適時介入等；此外，夏女另外收童的3名幼童，社會局也正在陸續連繫其家長親友中，了解家長是否還有托育需求，將會協助轉介到合格合法的居家托育人員。

社會局強調，成為合格的居家托育人員，必須持保母的合格證書，向社會局辦理收托登記，取得居家式托育服務登記證書；經過相關訓練，居家托育服務中心還會派員定期訪視、聯繫，檢視其收托的居家環境、照顧狀況等。有需求的民眾、家長，可電洽各區居家托育服務中心查詢，或透過居家托育服務中心媒合合法保母。

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