發生在去年6月，台中市龍井區楊姓男子，因不滿陳姓同居人4歲兒子不聽管教，涉嫌虐童致死，當時遭檢方羈押，一審依傷害致死罪處楊有期徒刑8年，檢察官及楊男均提上訴，高等法院台中分院27日宣布，撤銷一審改判楊男有期徒刑9年，可上訴。

高等法院台中分院發布新聞稿指出，陳姓單親媽媽帶著與前夫所生4歲兒子，在龍井區與楊姓男子租屋同居，去年6月20日22時許，因死者不聽從其管教上床睡覺，並吵著要出門，楊握拳以重力毆打其腹部、賞巴掌等家暴，男童因盲腸破裂引發腹膜炎，發生持續腹痛才送醫。

6月22日上午10時許，楊男曾帶男童至附近小兒科診所就醫，未告知醫師，男童遭毆情形，當時醫師僅診斷男童疑便秘、胃炎，開立轉診單，楊未遵醫囑立即轉診，同日下午男童因持續發生腹部絞痛而全身癱軟倒地，經送醫急救無效後，於同日16時死亡。

楊辯稱只想掌摑男童臀部以管教，因其閃躲才打到腹部，一審不採信楊說法，且歷次偵訊坦承犯行，承認因情緒失控，致以右手打男童數下，經法醫相驗結果，男童因腹壁遭受擠壓型態之外力鈍傷，造成盲腸破裂引發腹膜炎死亡，判刑8年。

檢方會同法醫相驗結果報告所載，男童兩頰併有手指寬度條狀瘀傷，遭人掌摑，另男童受有腹部傷勢，遭人拳毆所造成，原審就此漏未論述，稍有疏漏。另楊為掩飾犯行，不及時送醫，案發次日上午帶同至診所，未屬實以告，且不遵醫囑轉診，延宕救治時間，導致男童死亡，其心態可議。

高等法院台中分院指出，楊男犯後又未與男童生父達成和解賠償損失，犯後態度實難認良好，情節既重，原審所為有期徒刑8年之處刑自屬過輕，檢察官據此上訴為由，改判楊有期徒刑9年，可上訴。