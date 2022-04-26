宜蘭縣曾姓保母與許姓丈夫，聯手施虐5歲蘇姓女童，致女童雙眼失明、半身癱瘓，一審張婦、許男遭判9年、8年，目前上訴二審中。律師呂秋遠感嘆，從判決書中看到了可怕的惡意瀰漫在他們的簡訊裡，彷彿以虐待孩子當作唯一生活樂趣。但，「我看不到動機，是什麼樣的情況，讓這對夫妻會變成這樣的惡魔？」。

根據判決書，曾姓保母去年2月傳女童趴於地上臉貼地面的照片給許姓丈夫，稱「我叫她把尿舔乾淨」，另傳「不能在（再）打他的臉頰了」、「你丟的真的很大力」、「我今天都不給他吃飯了」、「很怕她餓死」、「肋骨都這樣屬的（數得」出來了）、「人餓到一個程度求生本能會求饒」、「好想搞新的東西玩他哦」等語，許姓丈夫則回「袋子」「裝頭灌水」等語。

蘇姓女童受有頭部外傷併腦出血、意識改變、頭部、軀幹及四肢挫傷及水腦症等重傷，經送醫救治，雖然救回女童一命，但女童雙眼失明、無法自行進食、言語，呈現半身癱瘓，必須由專人全職照顧。宜蘭地院一審依犯妨害幼童自然發育致重傷等罪，判曾女9年、許男8年有期徒刑，民事要賠償2396萬，上訴二審仍在審理中。

呂秋遠在臉書發文指出：「從判決書中，我看到了可怕的惡意瀰漫在他們的簡訊裡，彷彿就是以虐待孩子當作唯一的生活樂趣。但是，我看不到動機，是什麼樣的情況，讓這對夫妻會變成這樣的惡魔？司法不能還給誰公道，因為傷害已經造成。重點是，請不要譴責被害人，這是我唯一的希望。」。

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