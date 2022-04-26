女乘客遭火車色狼磨蹭，2年後目睹噁男性騷女學生，PO文警告女乘客防狼。警方循線逮捕送辦。（鐵路警察局台中分局提供／陳淑芬台中傳真）

故技重施！ 曾遭火車色狼磨蹭2年後目睹P 警循線逮狼

台鐵行駛台中到彰化、豐原間的自強列車及月台，在2018年間發生多起性騷案。39歲姚男涉嫌以躲體味重乘客，擠到女乘客旁，並藉機以下體磨蹭腰、臀性騷，1名女被害人小美，近2年後竟再目睹姚男以相同手法性騷其他女學生，怒在Dcard發文提醒防狼，鐵路警警察發現後循線逮到姚男送辦，法院依違反《性騷擾防治法》判刑2月，可易科罰金。

小美在2018年10月、11月間的某周日下午，從員林火車站搭乘台鐵自強號前往台中站，當時乘客擁擠，她站在車廂走道，1名男子擠進她身邊，對她說：「旁邊的外勞很臭」、「那邊太擠了」等語，短短地1、2秒間用他的生殖器部分磨蹭她的腰部及大腿。

小美內心雖惶恐害怕，但不敢確定該男有沒也有性騷犯意，而未向警方報案，沒想到，事隔2年，她在2020年6月21日下午再搭乘同路段列車，竟遇到該名色狼，目睹他靠近1名揹書包的女學生說：「那個外勞好臭」，並以相同手法性騷。

小美確認是色狼真性騷慣犯，拍下照片上傳Dcard社群網站，並以「大家小心火車上的變態」為題發文，並講述性騷手法，並描述該色狼外型「身高約175左右，膚色偏白，鼻子較挺，眼睛偏大，身形偏瘦」，提醒女乘客要小心防狼。

鐵路警察局台中分局獲知後，聯繫小美調查，經調閱各站的監視影像，過濾清查後，鎖定狼蹤現身時地，於6月25日晚間在台中火車站查獲姚男，經被害人指認無誤，姚男坦承性騷擾，但辯稱，全案已超過告訴期間。

台中地院法官認為，被害人2018年被性騷擾時，雖有懷疑但未得證實，因而遲疑未提出告訴，2020年6月21日發現姚男以同樣手法碰觸其他年輕女子，才確認自己被性騷擾，並非只因人潮擁擠、躲體味重乘客，且因警方發現網路發文才通知她到警局，認定該案告訴期間應自2020年6月21日起算，並未逾期。