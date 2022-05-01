最美風景！台中市霧峰分局霧峰派出所警員林潔恩日前巡邏時，見一長者癱坐在路邊，趕緊停下車協助，一眼就看出這位是住在附近的8旬劉姓老翁，一問之下原來是外出買水果忘記回家的路，在確認不需要就醫後，便一手牽起迷失老人的手、在烈日下一步一步扶著老翁返家，女警配合著老翁腳步，十分鐘才將他順利扶回家休息。

女警暖心攙扶老翁返家的舉動也被民眾的側拍記錄下來並PO上Facebook「霧峰人俱樂部」大讚「天氣炎熱，真是辛苦了！感謝有妳」。

當時氣溫高達33度，若沒有女警及時伸出援手，老翁在烈日的曝曬恐怕會引起身體不適，女警頂著烈日，攙扶老翁的畫面讓人十分動容，短短一天就多達一千多人按讚。

霧峰分局長李建興肯定員警秉持同理心及熱心助人的態度關心民眾，發揮為民服務的熱忱，呼籲民眾家中如有長輩務必多加看顧，天氣炎熱，早晚溫差大，更要多加注意。

霧峰分局袐書室主任曹振展表示，扶老攜幼，敬老尊賢是傳統美麗動人的風景。