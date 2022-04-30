29日台北市長柯文哲提出，民眾必須在家快篩陽性後，才能到社區篩檢站採檢，30日基隆市長林右昌對此回應，如果民眾快篩試劑能夠普遍化，也會支持相同政策，以免政府善意資源，遭到惡意民眾浪費。

基隆市政府統計，29日基隆市篩檢站共採檢3828人，30日上午有1540人次，自3月27日開設至今，已有94304人次採檢；林右昌強調，基隆市每天篩檢約4000人，人口跟土地都不比台北市與新北市，篩檢量卻都差不多。

日前防疫保單大賣，只要確診或匡列隔離就能獲得理賠，傳出部分民眾高頻率前往社區篩檢站，希望能拿到確診報告，林右昌批評心態很扭曲，如果民眾不自沒有公德心，為了個人利益濫用政府善意，不排除滾動式檢討。

林右昌表示，基隆市社區篩檢做的很徹底，總計9萬多人次，可以說基隆有4分之1人口曾接受採檢，PCR篩檢量非常大，甚至有雙北民眾專程開車到基隆，前往篩檢站採檢直呼非常划算。

林右昌指出，民眾自己到醫院PCR採檢，約要負擔3500元，政府協助民眾PCR採檢，也不是沒有成本，採檢1人需花費1600元以上，也需要現場採檢人員、後端醫檢師、通報人員等相關人力，都是大家看不到的成本。

林右昌呼籲，希望民眾能夠自律，讓資源能夠保留給真正有需要民眾，不要惡意浪廢政府與大家資源，如果身邊有類似心態親友，一定要努力勸阻，讓防疫資源可以運用在刀口上。