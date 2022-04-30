基隆市交通隊門前傳巨響 值班警見婦人墜5樓躺血泊 14:152022/04/30 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隆市交通隊30日中午突然門前傳出巨響，發現1名婦人不明原因墜樓，值班警員緊急通報119與轄區派出所。（陳敬哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市發生婦人墜樓事件！30日中午12時左右，基隆市交通隊門前突然傳出巨響，值班警員立刻前往察看狀況，據了解，1名婦人疑似由對面5層樓公寓墜落，發生原因不明，婦人以由救護車立即送到醫院緊急搶救。 據悉，值班警員聽到聲響馬上奔到門外，看到婦人躺在血泊中，立刻聯繫119通報救護車，也通報轄區派出所到場處理，詳細事發原因仍待後續調查。 神棍騙人妻性交可改運 侵犯2次要她「保持快樂就生效」 人妻搞上老公好兄弟1年出事了 她怨：會暈船就不要偷吃 #警員 #通報 #婦人 #基隆市 #值班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋婦墜樓輕生亡大逆轉 夭壽子要百元買酒 怒從4樓推下她 08:312022/04/29 社會 女騎士國1狂飆蛇行嚇壞駕駛 紅斑馬追4公里包圍壓制 11:172022/04/27 社會 板橋無業男推母去死瞎掰輕生 警追查驚見10年前曾搶銀樓 12:102022/04/29 社會 台史博一線女員工確診 今日緊急休館清消 13:222022/04/30 生活 新北議員籲加強關懷警員心理健康 避免憾事重演 16:192022/04/25 社會 確診者自主通報單日累計331案 盧秀燕：優先發隔離通知 16:582022/04/27 生活 漏報陳文成等政治檔案 促轉會裁罰國民黨30萬 04:102022/04/29 政治要聞 北市通報系統上路 確診者自主填寫疫調 17:022022/04/25 生活 「哥，我確診了」詐騙搭時事 台東老翁險匯48萬 12:112022/04/26 社會 基隆婦枉死 曝居家照護確診者隱憂 04:102022/04/29 生活新聞 飛車賊一天犯2搶案 大太陽穿雨衣露餡栽了 11:162022/04/30 社會 台南麵粉廠員工摔落麥子堆 消防拉出已無生命跡象 19:402022/04/25 社會 三重2派出所警員確診 分局啟動應變機制 16:142022/04/25 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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