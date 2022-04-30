基隆市發生婦人墜樓事件！30日中午12時左右，基隆市交通隊門前突然傳出巨響，值班警員立刻前往察看狀況，據了解，1名婦人疑似由對面5層樓公寓墜落，發生原因不明，婦人以由救護車立即送到醫院緊急搶救。

據悉，值班警員聽到聲響馬上奔到門外，看到婦人躺在血泊中，立刻聯繫119通報救護車，也通報轄區派出所到場處理，詳細事發原因仍待後續調查。