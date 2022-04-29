新北市板橋區1名7旬周姓老婦，3月22日晚間8時許，疑似從住處4樓墜樓不治，但檢警鑑識現場後發現疑點重重，跡證與同住的二兒子黃男宣稱「母親是意外墜樓輕生」完全不同，檢察官相驗時痛斥：「為何那麼不孝?你母親都死不瞑目的看著你，還不認？」黃男才知無法掩蓋，當場坦承自己因為向母親要100買酒遭拒，一怒下將母親從陽台推下樓。檢察官當場下令逮捕，訊後依殺人罪聲押獲准。

板橋婦墜樓輕生亡大逆轉 ，二兒子向母親要百元買酒，怒從4樓推下她。(戴志揚翻攝)

根據調查，周婦在墜樓死亡後，警方獲報勘驗現場，發現四樓住處的欄杆處沒有攀爬痕跡，加上並未碰撞上三樓的遮雨棚，與一般輕生墜落的距離角度不同，而且並未留下任何遺書，因此認為有進一步調查必要。

7旬婦人案發時疑墜樓輕生亡，但檢警查出竟是二兒子向母親要錢買酒遭拒，一怒從4樓推下她。(戴志揚翻攝)

經警方訪查證人，發現黃男案發時，從4樓匆匆下樓見到母親倒臥血泊，竟然沒有任何情緒反應，還從容地返回樓上打電話報案，也與一般人情緒反應大不相同。

警訊時，黃男謊稱，母親母曾見到母親坐在鐵欄桿上疑有輕生的念頭，是他苦勸後才打消，晚上又見到母親時，只見她雙手抓著陽台欄杆懸掛在外，但自九因有腰傷無法拉起，已能眼睜睜見著母親墜樓無法將黃母拉起來，以致母親仍墜樓。但對於母親為何想輕生卻支吾其詞，無法說出理由。

新北地檢署李檢察官秉錡相驗後，發現疑點太多，且不合常理，於是在進行相驗時，帶到偵訊室內再進行訊問，檢察官當場痛斥：「你為何那麼不孝要推你母親下樓?你母親都死不瞑目的看著你，還不認？」

黃男當下神情大變，當場坦承自己推母親下樓，而理由竟是因為向母親要100元喝酒，但遭到母親拒絕後，一怒下犯案。檢察官聞訊後下令當場逮捕黃男，訊後全案依殺人罪偵辦並建請羈押。

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