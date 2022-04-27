中央日前公布確診者自主通報流程，台中市統計26日就有331案是自主通報，市長盧秀燕承諾為鼓勵民眾自主通報，將優先發出隔離通知單以及關懷包。（馮惠宜攝）

中央宣布居家隔離調整為「3＋4」，讓台中市27日解隔人數從26日598人爆增11倍量達6579人，市長盧秀燕在疫情記者會中引述衛生局基層員工說法「真的很想哭！」台中市也貼心以簡訊通知可解隔者；而中央日前宣布確診者自主回報，台中市也設計確診者疫調單，累計兩天接獲通報個案共331案，其中，有121件個案使用電子疫調單，為鼓勵確診者自主通報，將優先發居隔單以及關懷包。

中央流行疫情指揮中心25日晚間宣布居家隔離調整為「3＋4」，另回溯目前已居隔超過三天者，自27日開始解除隔離，此政策造成基層防疫人員工作量飆升，雖然中央也表示解隔不需通知可自行解隔，台中市為免有些民眾在新舊制轉換過程中不知自己可否自行解隔，也特別一一簡訊通知。

由於解隔人數從過去每天200到400人暴增到27日達6579人，也是26日解隔人數598人的11倍，衛生局動員全員加班，26日挑燈夜戰，市長盧秀燕也引述同仁說法「真的很想哭」，她說疫情爆發以來，衛生局、衛生所等公衛和疫調人員工作量相當大，身心承受很大的壓力，他也要對他們表達感謝。

而日前中央公布由確診者自主申報以及自主匡列，雖然中央的自主通報表單還沒出爐，台中市也自行設計設計確診者疫調單，一旦市民篩檢確診，衛生局將發送簡訊請確診者上網填寫疫調單，由確診者自行填報密切接觸者資訊，例如同住親友名單等，再提交給政府，政府查核後將列入紀錄發出居隔書，加速通知作業。

確診者自主通報上路後，針對線上疫調系統成效，盧秀表示，市府從26日起實施線上疫調回報機制，截至23時，接獲通個案共331案，已完成疫調284案、疫調中47案，其中，已完成疫調的個案中，有121件個案使用電子疫調單，使用比例42％，顯示電子疫調單有效協助完成疫調；他也承諾對於這些民眾將優先發出隔離通知單以及關懷包。