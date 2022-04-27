一名25歲陳姓女子於26日晚間7時許騎機車上國道，她行駛在國道1號北向351公里處，沿路的駕駛人看到她連忙閃躲並按喇叭示意，但陳女不為所動。在國道警方到場後，陳女還蛇行躲避警方查緝，警員最後在345.5公里處攔停該部機車，並以柔道動作將陳女帶下車，順勢帶到路肩旁邊。

第五公路警察大隊說，關於民眾在臉書社群爆料公社分享影片「怎麼會有這種大膽的想法」，影片中一部機車行駛在國1的中線車道，一點都不理會過往的車輛，還有大型車行駛在其後方，怕撞到女騎士，也只能慢速行駛。從旁邊內線車道經過的車輛也都減速慢行。

國道警察獲報後，立刻以明顯燈光及警鳴器示意騎士停靠路邊，但女騎士不想理會，還蛇行躲避警車攔查並持續前行，隨後執勤員警先壓慢後放車流，並由另一部警車到前方攔查，在兩車前後包抄下攔下這部機車，警員下車將女騎士，制止她再騎車，並以柔道動作將女騎士拉下車，並順勢帶到路肩旁。

國道警方調查，女騎士沒有飲酒，但她的精神狀況很不穩定，隨即通報119救護車護送並陪同就醫，並通知家屬到院處理後續。

這名女騎士的瘋狂舉動也引起網友議論，有網友認為，在國外騎車、開車被攔查只要有逃逸或衝撞行為，警察一定會強制衝撞車輛迫使停車再逮捕，反觀台灣交警用廣播警示的方式真的很佛心了。有網友指出，警方用柔道「大外割」制服女騎士。