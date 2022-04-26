怕曬躲陰影！三寶騎士路中突停車 影片曝光網怒炸（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

一名女網友日前騎機車接小朋友下課，行經彰化民生地下道時，卻遇上一名女騎士為了閃避太陽，逕自停在車道的樹蔭處，害她險些煞車不及撞上，後座的女兒也嚇得尖叫。影片曝光在網路上，引起網友痛批躲太陽的行為猶如三寶。

這名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出一段行車紀錄器，稱自己日前接女兒下課回家，行經彰化民生地下道時，遇上三寶女騎士；透過影片可見，原PO行駛於機慢車道，交通號誌轉為紅燈，但前方的女騎士見停等區太陽很烈，便逕自右切，在路中間的樹蔭處驟然停下，嚇得原PO緊急煞車，坐在後座的女兒也嚇得放聲尖叫。

原PO說，事發當時正值下班尖峰時段，該處車流量龐大，認為女騎士的行為真的非常危險，好奇發問網友這情形是否能檢舉，痛批「少曬幾秒太陽也不會變白雪公主，可是後方來車可能因為妳受傷！」

影片曝光後，大批網友看傻，紛紛留言表示，「好可怕」、「她真的誇張欸！最可怕的是妳還載著孩子！還好沒撞上去」、「想害死誰啊」、「果然三寶」；也有網友建議，可附上行車紀錄器向警方檢舉，有機會舉發成功。

值得一提的是，《道路交通管理處罰條例》明訂，在紅線或公車停靠區停車，經檢舉可開罰300元至600元；若無突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，或在車道中暫停，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。