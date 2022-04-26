嘉義突現巨大怪風 吹倒工地圍籬壓垮女騎士 13:462022/04/26 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女機車騎士被倒塌的工地圍籬砸到受傷，消防人員救護。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女機車騎士被倒塌的圍籬砸到受傷。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真） 工地圍籬禁不住一陣風吹倒塌，砸傷女騎士，警方調查肇事原因。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真） 1名50多歲女子今天中午12點多騎機車行經嘉義市興業東路、吳鳳南路口，旁邊施工中的工地圍籬疑被一陣大風吹倒，剛好壓到女騎士，連人帶車摔倒，女子的手腳被壓傷，頭戴安全帽也被壓到，市消防局獲報趕到現場救助，她手腳有撕裂傷，意識清楚，將她送醫急救中，肇事原因由警方調查中。 堅持品質 鄉林銷毀6車預拌混凝土 在場沒人會唱嘉義市市歌 議員考倒市府官員 #嘉義市 #怪風 #施工工地 #圍籬 #壓倒圍籬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市＋3 大同國小學童確診急採檢百餘名師生 11:182022/04/20 生活 嘉市拚西區大發展 議員促先開發北港路周邊 04:102022/04/20 地方新聞 嘉市國中小電壓測試過關 5月起班班吹冷氣 17:162022/04/20 生活 醉男整車飛越分隔島 撞死對向女騎士 04:102022/04/24 社會新聞 陳持平辦個展 傳遞有愛最美 04:102022/04/24 投資理財 嘉市民宅槍響！男遭開3槍送醫卻不報案 當地人議論紛紛 17:412022/04/25 社會 女焊工「寶貝」被A走用完當垃圾丟 氣揭工地「幹東西」文化 22:302022/04/25 社會 狂風驟雨外加冰雹 嘉義縣累積雨量包下全台前10名 10:002022/04/23 生活 他違停橋邊看風景 害無辜騎士撞車斷魂獲緩刑 08:402022/04/26 社會 公公讓國中孫騎機車上學 人妻一聽原因超怒：出事賠得起嗎 16:152022/04/24 社會 嘉義市暴增17例確診 9人無症狀、輕症 11:312022/04/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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