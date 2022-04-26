女機車騎士被倒塌的圍籬砸到受傷。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

工地圍籬禁不住一陣風吹倒塌，砸傷女騎士，警方調查肇事原因。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

1名50多歲女子今天中午12點多騎機車行經嘉義市興業東路、吳鳳南路口，旁邊施工中的工地圍籬疑被一陣大風吹倒，剛好壓到女騎士，連人帶車摔倒，女子的手腳被壓傷，頭戴安全帽也被壓到，市消防局獲報趕到現場救助，她手腳有撕裂傷，意識清楚，將她送醫急救中，肇事原因由警方調查中。