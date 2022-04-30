陳建仁批「不懂流行病學回去好好看書」 柯文哲大笑這樣回

台北市長柯文哲近日估北市單日確診將破萬，並拋出單日確診恐破50萬高峰，遭醫師出身的前副總統陳建仁反酸，不懂流行病學，應回去好好看書。對此，柯文哲今被問到這題時先是「呵呵」兩聲，接著重申新冠肺炎病程長，可能3周才會被送加護病房，不會一得病就死亡。

柯文哲今赴聯合醫院中興院區快篩陽分流診視察，他表示，心肌梗塞一發病可能當天就死掉，但新冠肺炎病程較長，今天得病也不會當日就死掉，可能會拖到3個禮拜，也許第三個禮拜才被插管送到加護病房，直到第4個禮拜才死掉。

柯文哲說，所以新冠肺炎的死亡曲線都會跟在確診曲線後面，他看韓國的數據大概相差10天，台灣可能會差到14天，但台灣確診數上升很快，意即分母變大很快，分子變大的數字很慢，所以死亡率看起來數字會偏低，不過還好，有打疫苗的人重症死亡的機會還是不高。

此外，柯文哲日前喊話「快篩陽性應當作確診」，但高雄市長陳其邁認為，以現行高雄市為例，目前盛行率只有1％，必須超過10％，快篩才會與PCR結果差不多，外界認為陳其邁現階段並不贊同此說法。

柯文哲則說，陳其邁也是有念過醫學院的醫生，講的都對，當盛行率很低的時候，用快篩來取代PCR是不對的，盛行率很高時就不得不。目前台北案例多到接近PCR容量極限，高雄疫情則還沒起來，適用的方法和台北不一樣，所以陳其邁講的是對的，在高雄用快篩取代PCR是不需要的。