疫情燒進中市府會，繼台中市文化局長陳佳君、教育局長楊振昇等人確診後，市議員王立任也自曝「確診入住集中檢疫所」，由於3人都曾在26日參加台中市議會教育文化委員會聚餐；據悉該餐會有24人與會，已知5人PCR陽，另名議員快篩陽性，等待PCR採檢中；而立法院副院長蔡其昌因與王立任28日下午曾共同出席一場活動，雖然快篩陰性，也緊急取消所有活動，展開自主居隔。

台中市議會教育文化委員會26日邀請包括議員、多位首長、官員在沙鹿區一家餐廳餐敘，但29日與會的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇以及議會一名專委都傳出確診，一起參加餐會的市議員王立任30日自曝也確診了，另外議員江肇國則在臉書表示，自己快篩從陰轉陽，目前等待衛生局安排PCR採檢中。

據悉這場餐會24人參加，在陳佳君與楊振昇等人確診後大家都做了快篩，有18人為陰性，6人陽性，其中5人進一PCR採檢確診，包括2名市府局處首長、3名議會人員（包含王立任），另1人則採檢中。

王立任確診後，日前獲民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌，原本近日行程滿滿，卻在30日到西區光合基金會拜會完前交通部長林佳龍後，突然宣布緊急取消所有行程，並發文指稱「得知府會聚餐的市議員PCR檢測呈現陽性，因日前與該議員有出席過相同場合行程，雖已事隔三日，蔡其昌還是立即依循CDC指引進行快篩並呈現陰性，為求安全起見，今、明兩日所有行程均取消，並進行4天的自主防疫。」

據悉蔡其昌28日和王立任有一場公開活動，雖然距離最後接觸日有3天了，但他除自行快篩外，30日會自主居家隔離，5月1日起進行4天自主防疫，暫不會有公開行程。