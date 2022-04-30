文化大學教授郭正亮。（資料照片）

快篩實名制28日開賣，由於每店只配發78份，因此很快就賣光。對此，文化大學教授郭正亮認為，每個健保藥局都是78份，這不合理，因為人口密度不一樣，確診人數不一樣，周邊的朋友真的是跑了好幾個地方都買不到。

快篩實名制28日開賣，每份5劑共500元，一張健保卡每輪只能限購一份。採身分證字號尾數單雙號分流，單數可在周一、三、五去健保特約藥局購買；雙數可在二、四、六去買；周日開放全民購買。全國4909家藥局與58個偏鄉地區的衛生所，民眾可至健保署、食藥署或藥師公會實名制快篩－販售地圖查詢。

至於「公費快篩」必須經醫師評估才可發放，因此沒有當日掛號看診紀錄，或是沒有症狀的人，就不符合試劑發放資格。

有藥師表示，一早就陸續有民眾上門買快篩，也有家長帶著小孩來買，1人1次限購1份，由於每店只配發78份，因此很快就賣光。

郭正亮29日在中天電視《洪淑芬辣晚報》表示，快篩在大城市的需求量當然會大，結果指揮中心都用總數說很多地方還有。每個健保藥局都是78份，這不合理，因為人口密度不一樣，確診人數不一樣，周邊的朋友真的是跑了好幾個地方都買不到。