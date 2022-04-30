國內首款唾液快篩昨審核過關，但台北市議員徐巧芯表示，引進公司的背景不一般。（摘自徐巧芯臉書）

衛福部長陳時中日前宣布，國內首款唾液快篩昨審核過關，未來民眾無須承受「捅鼻之痛」，但台北市議員徐巧芯踢爆，引進這款韓製唾液快篩試劑的公司「福又達生物科技」，其公司創辦人就是高端的副董事長兼總經理陳燦堅，讓她直呼「怎麼又是你」？

根據食藥署官網資訊，「專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單」新增核准名單，由「福又達生物科技股份有限公司」拔得頭籌，成為國內首件通過核准的家用唾液快篩，當日晚間就有網友發文問卦，好奇這間公司為何能這麼快獲得核准。

對此，徐巧芯在臉書指出，福又達是什麼公司呢，根據媒體報導，創辦人是陳燦堅，有沒有覺得這個名字很耳熟，沒錯，就是高端的副董事長兼總經理，「怎麼又是你？」

徐巧芯表示，真的不是大家要陰謀論，講了這麼久的唾液快篩遲遲不進來，講了千百種理由，甚至還說是因為沒有廠商來申請。結果終於抵不住輿論壓力的時候，第一個核准的又是跟高端有密切關係的廠商，讓她直呼「奇怪的知識又增加了呢。」