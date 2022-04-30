日前台中太平區頭汴山區因午後陣雨造成土石鬆軟，頭汴派出所員警巡邏發現積極協助及工程單位人員搶修。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前台中太平區頭汴山區因午後陣雨造成土石鬆軟，於長龍路三段附近發生邊坡樹幹倒塌，造成一半路面無法通行，枝幹甚至壓到路旁電線險象環生，頭汴派出所員警巡邏發現，深怕電線如斷裂，恐造成停電危機及影響用路人安全，在員警的協助及工程單位人員1個多小時的搶修下，終於順利排除障礙，並恢復路面通行。

太平警分局頭汴派出所副所長林嘉文、警員蔡志明日前下午4點多巡經山區長龍路三段往南投方向沿線，忽然發現道路邊坡有樹木倒塌，幾乎佔據半個路面，且倒塌的樹幹還壓在路旁電線桿上的電線，讓電纜線搖搖欲墜，副所長林嘉文心想，假如電線斷裂恐造成山區部分區域大停電，讓居民生活不便。

再者，該時段又正值民眾下班返家時間，山區的光線也慢慢暗了下來，斷裂的電線也恐造成用路人危險。於是員警2人立馬擺放警示標誌，先行將橫躺於路面的斷裂枝幹移除，並通知東汴里里長呂坤龍及工程養護單位一同協助，歷經1個多小時的搶修，終於順利排除及清理障礙物。令人感到窩心的是，一旁返家經過的民眾見到員警的用心，還搖下車窗說：「警察先生，辛苦了。」

太平分局表示，山區午後有時常會強降雨，來的快也去的快，有時往往會造成一些不法預測的狀況，呼籲民眾行車行經山區記得減速慢行，避免因視線不良或是臨時路況不佳進而發生交通事故。