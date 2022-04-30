理髮店主管賞下屬巴掌 警勸「動作見解不同」遭質疑吃案

台北1名男子在髮廊工作，日前幫客人洗頭時遭店內主管質疑偷懶，該主管直接賞他巴掌，事後他報警，員警到場與該主管談話過程中曾提到「現在時代不一樣了，想法不一樣」疑似暗示年輕人不懂得吃苦，男子在旁暴怒嗆說「打臉」行為與吃苦無關，質疑員警袒護主管，2段影片在網路瘋傳，網友紛紛痛批警方太扯。

影片中警方到場關切，男子則向員警稱遭主管用「滿是泡沫的手大力打臉」，而該主管則在旁小聲呢喃說「都沒有想說自己的表現是怎樣，只會怪別人」，男子則暴怒說即便他表現差也不該被如此對待，員警當下認為雙方對於該動作的見解不同，決定先讓男子到警局做筆錄，

理髮店主管賞下屬巴掌 警勸「動作見解不同」遭質疑吃案

當時員警與該主管在店內談話，該員警一度提到「現在時代不一樣了，想法不一樣」，該主管也說以前的人都很會吃苦「耐操耐磨」，疑似該句話再度引發男子不滿，男子認為即便能吃苦，也不該被如此對待，質疑警方袒護主管，該員警當下也不客氣回應不是在說男子「我袒護他什麼了，你誤解我的意思了」。

男子將2段影片上傳至爆料公社，PO文怒嗆該主管打人，導致他右眼球挫傷，會堅持提告，稱警方事後已承諾會對該員警進行相關教育；其他網友紛紛留言「打臉根本在羞辱人欸憑什麼」、「警察都這樣，想要民眾私下和解」、「這警察讓人傻眼，勸是在那裡說『以前他們怎樣』的？」、「我覺得警察為第三方公正執法單位，應該要客觀，不要兩造還在現場，就說著令另外一方誤解的話」。

男子在髮廊工作，日前幫客人洗頭時遭店內主管質疑偷懶，該主管直接賞他巴掌，事後他報警，更質疑警方袒護主管。（翻攝自爆料公社）