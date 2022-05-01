彰化市彰南路一段發生火燒車，20歲張姓駕駛，因和女友在車上吵得不可開交，心情大亂，衝上分隔道，車頭全毀。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰南路一段發生火燒車，20歲張姓駕駛，因和女友在車上吵得不可開交，心情大亂，衝上分隔道，車頭全毀。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

20歲駕駛和小女友車上大吵 衝上分隔島車頭燒毀兩人送醫

彰化市彰南路一段167巷前1日16時50分發火燒車，20歲張姓駕駛，因和女友在車上吵得不可開交，心情大亂，衝上中央分隔島，強烈撞擊導致火燒車，車頭全毀，分隔島也毀損，小情侶緊急送醫急救。

據了解，這起車禍，年輕的張姓駕駛才剛拿駕照不久，和王姓小女友出遊兜風，沒想到一路爭吵，分心衝上中央分隔島，車頭冒煙，張和王這才嚇到，雖然全身疼痛不堪，趕緊跳車，瞬間車頭就燒起來了，這對小情侶當場嚇傻，沒想到怒火會引爆火燒車，路人也看得膽戰心驚，聚集議論紛紛，拿手機拍攝。

彰化警分局大竹派出所接到自撞車禍，巡邏人員上查看處理，緊急拿滅火器滅火，車頭已燒得一片焦黑、全毀，安全島毀損，大型碎片散落四周，現場怵目驚心，駕駛與乘客意識清醒、全身疼痛、心情受創，協助送彰基就醫。

員警於現場加設擺放三角錐及警示燈，實施交通管制，並通知工務段盡速派人處置與恢復道路障礙。