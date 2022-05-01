黃姓男子去年1月騎機車欲超車未果，憤而對前車駕駛比出中指，結果黃男幾秒鐘的洩憤動作，被對方車輛的行車紀錄器清楚拍下，對方駕駛將畫面截圖提告，台北地院依公然侮辱罪判處黃男罰金8000元。

去年1月26日上午8時1分，36歲黃男騎乘機車行經北市某路段時，計畫由外側車道切入，超越前方車輛，不料超車未果，黃男對著該車比出中指手勢洩憤。

結果黃男的比中指手勢，全被該車的行車紀錄器拍下，該車駕駛將畫面截圖後提告。檢察官依公然侮辱罪起訴黃男，向法院聲請簡易判決處刑。