42歲黃男與張姓女友分手後仍同居近半年，去年3月間清晨6時許，黃男酒後因細故與張女發生爭執，喝令要綑綁她雙手，張女不從，黃男怒拿菜刀恫嚇，用膠帶封嘴、捆手，還搜刮走9萬多元、開她的車離開，張女掙脫後報案。法院依加重強盜罪判黃男徒刑3年8月。

黃男曾因強盜及竊盜等案件遭判刑確定服刑，他與同居張姓前女友在2010年10月間分手，但仍同住在中市大雅區。黃男在去年3月1日上午喝酒後，在住處2樓與張女發生口角，喝令她雙手放在背後，拿膠帶做勢要綑綁她。

張女不從，雙方引爆爭執，黃男怒拿1把菜刀恫嚇：「不要叫！」，並以膠帶封住她的嘴巴、以束帶綑綁住她雙手大拇指，在她無法抗拒時，到1樓從她的包包內搜到現金9萬8千元，他返回2樓發現張女已掙脫雙手束縛帶，再度將她綑綁好，開她的車離開。

張女掙脫後報案，警方循線當天下午在中市1家汽車旅館逮捕黃男，並查扣現金及膠帶等物，黃男坦承犯行。

台中地院法官審酌兩人為曾為男女朋友，同居期間同財共居，因細故爭執，黃男酒後情緒失控強盜，但犯後坦承犯行，並與張女達成和解，考量攜帶凶器強盜罪最輕法定本刑為7年以上徒刑，法重情輕失衡，酌減其刑，判處徒刑3年8月。