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汽機車山路對撞肇責比例各半，駕駛不服PO出行車紀錄器畫面。（翻攝爆料公社）

一名駕駛1月開車行經新竹尖石竹61線，與一名騎士發生對撞意外，由於車子受損拖回台北修理，沒有立刻提供行車紀錄器，最近接到警方通知，對方提告過失傷害，肇責比例是各一半，駕駛覺得很委屈，將影片PO網，詢問該如何處理。有網友指出，影片中看到騎士事發前在滑手機；警方也說可以向警方或法院提供新事證，也可以向行車事故鑑定委員會申請鑑定。

一名網友在《爆料公社》發文，表示車禍情況是他在道路上以時速30多行駛，看到對方從下坡轉上來就往右打煞車了，對方卻未減速撞上原PO的車頭，之後請保險公司去處理，車子則送到保修廠維修。

但最近接到警方通知對方提告過失傷害，肇責比例目前是5：5；原PO表示當時在山區，車子被撞後無法開，由警察載去派出所，原PO表示要提供行車紀錄器，警方要求自己拿過去，但車子無法開，後來請拖車載回台北的修理廠。

有網友看了行車紀錄器影片表示，指出騎士疑似邊騎車邊用左手使用手機，沒有注意前方路況，「這打臉了，還想5:5？你已經停車了對方自己撞上的，就是因為當初沒有提供行車紀錄器影片，對方才敢提告，直接送車鑑。」、「提供行車紀錄影像、花錢申請行車事故鑑定，這是你現在該做的！」、「沒關係的，依照相關流程…你去申請鑑定，並且將相關行車記錄器畫面交給鑑定中心。至於在過失傷害偵訊庭，你告知檢察官：快到路口，我方車輛減速停止狀態，但對方車輛未注意車前狀況並且使用手機。」。

據TVBS新聞報導，警方表示過失傷害要在半年內提告，而手上有新的行車紀錄器等畫面，只要有新事證，可以重新向警方或法院提供新事證，也可以向行車事故鑑定委員會申請鑑定，來捍衛自己權益。