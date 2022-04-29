重機在山路出彎遇見工程車緊急閃避又急煞，差點撞到工程車支撐架爆頭。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

竟然煞住了！有男子在臉書分享重機差點撞上工程車影片，影片中有2輛重機在山路中奔馳，一個左彎要出彎前，看突然見一輛貨車停放在路中間，後方重機騎士閃過後，往前看到一排三角錐該騎士再閃過，又見一輛工程車正架起支撐架施工，眼看重機騎士快撞到，驚險萬分的一秒，該騎士「煞住了」；網友捏把冷汗稱「刺激！漏了2滴尿」、「聽到ABS作動的聲音了」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」分享1部24秒影片，影片中2名重機騎士在某山區路段行駛，前方騎士彎道中壓出漂亮的姿勢，也並未超出雙黃線，在一個左彎即將出灣前，前方騎士看見有貨車停在路中間，該騎士也緊急降速閃避，後方第一視角的重機騎士，也減速閃過前方重機騎士，豈料，閃過後又出現一排三角錐，再閃過三角錐後，又見一輛工程車正在路旁作業，該騎士緊急煞車，可聽見該重機ABS系統作動聲音，騎士再往工程車右側擠進去，眼前驚見工程車的支撐架，驚險萬分的一秒，騎士終於把重機煞住，沒有直接撞上支撐架。

重機在山路出彎遇見工程車緊急閃避又急煞，差點撞到工程車支撐架爆頭。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

影片一出，網友也未該重機騎士捏一把冷汗表示，「竟然煞住了」、「聽到ABS作動的聲音了」、「刺激！漏了2滴尿」、「進pit區又快又準」、「把台灣的山路當國外騎，心臟真大顆」、「運氣超好」、「反應真的不錯，不過還好水溝有加蓋」。

關於工程車在彎道中施工，也引起網友兩方爭論，有些網友認為在「盲灣」施工，施工提示的三角錐應該在往前一點，但是有網友卻認為，2輛重機山路彎道中車速過快，再多的提示還是會發生憾事。