女騎士摔落山區邊坡，警消即刻救援。(警方提供)

女騎士摔落山區邊坡，警消即刻救援。(警方提供)

女騎士摔落山區邊坡，警消即刻救援。(警方提供)

台24線三地門至霧台路段，因沿途景致優美，是不少機車騎士跑山首選，但也常因路線不熟或車速過快造成意外，屏東警方27日接獲民眾報案於台24線近29.7K處，一名女騎士過彎意外摔落邊坡，所幸意識清楚，已救起送醫。

警方指出，中午12時18分接獲民眾報案有交通事故，到現場時發現，19歲曾姓女騎士於台24線由霧台往三地門方向行駛，過彎時自摔，之後掉落70公尺深邊坡，屏縣消防局救援人員架設繩索下切，將女騎士搬到路面，初步檢傷身體多處擦傷，骨盆有受傷情形。

當時她意識清楚，經由消防人員將傷者救起後送醫，經酒測酒測值為零，全案已依規定處理，肇事原因正待釐清。

警方也呼籲上山民眾，山區多數為轉彎路段，行駛於山區路段應減速慢行，並遵守各項交通安全規則，不僅保護本身安全，也維護其他用路人安全。轄區員警也會不定時編排勤務，於各路段加強取締交通違規車輛，以維道路行車安全。