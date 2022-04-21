機具清理坍方土石。（翻攝畫面）

約半個月前，中橫公路台8線117.4公里關原路段發生坍方，已被列為災害路段，路況不穩。20日下午再度發生持續性落石，土石堆積約3500立方公尺，公路總局緊急封閉道路，重機械進駐搶修，原預估中午搶通，但仍有間歇落石，延到下午1時通車，提醒駕駛人注意。

四工處太魯閣工務段表示，昨天（20日）現場路況不穩，到下午3時許工程人員清除坍方落石，讓用路人快速通過，但上邊坡不斷落石，工程人員緊急停止車輛通過，4時許大量落石滑落，道路阻斷，所幸即時封閉道路，並未釀成傷亡。

四工處指出，阻斷路段土石堆積多達約3500立方公尺，邊坡時有落石坍方，且濃霧壟罩搶修工區，因夜間視線欠佳，今天上午動工搶修，未料現場再度擴災抽坍且仍有間歇落石，坍方數量再增約360立方公尺。

原本預計今天中午12時搶通，已確定延後1小時，下午1時搶通開放通車，目前關原至洛韶路段封閉，提醒民眾避免通行災害路段。