中橫公路關原路段出現3處落石區，土石瞬間崩落。（公總提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路台八線117．4公里關原路段，自上月27日受地震及山區降雨影響後，迄今不斷發生間歇性落石，日前坍落面積加劇，砸中一輛通過的轎車。因山區雨勢不小，落石仍持續中，公路總局緊急封閉關原至洛韶間（114.6至151.7公里）路段，派員監看和機具搶修，暫時難以預估通車時間，太魯閣工務段呼籲用路人改道通行。

關原路段從3月27日至今，因山區降雨及日前地震，路況持續不穩。本月20日又發生坍方及持續性落石，因現場有車輛等待通行，搶通放行時，疑似車輛震動，導致邊坡石塊掉落，警戒人員攔阻不及，砸中1輛通過的轎車，駕駛人頭部受傷送醫。

現場持續封閉，未料昨天山區雨勢加大，公路總局四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華說，今清晨117k＋320、＋350及＋380，工區共3處持續落石，坍方數量各約300立方公尺，落石持續不斷。清晨6時展開搶修，但只能利用落石稍歇時趕快清理，因邊坡土石鬆動仍有繼續向上抽坍潛勢，影響搶修進度。

陳麗華說，根據氣象局預測，下午山區還會有持續的短時強降雨，落石災害可能還會持續，暫時難以估算搶通時間。對於災害阻斷造成交通不便，希望用路人諒解，但還是要把安全擺第一，呼籲民眾改道通行。

她建議，東部民眾若要前往西部，可改道蘇花路廊，再沿國道5號或3號前往，或改道台7甲線接大禹嶺通過台14甲線，目前進入杜鵑花季，合歡山公路有時段性的高乘載管制，務必留意交管時間，可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握即時道路資訊。