台北市議員李明賢今於臉書貼出一段影片，指出環東大道高架段瞬間砸落一大石塊，開車經過的民眾心有餘悸說，要是騎重機經過勢必犁田摔車，後果不堪設想。北市新建工程處回應，應是環東大道上層外側護欄混擬土塊老化，加上橋梁震動後掉落，將加強巡視、修補。

李明賢指出，從影片也聽到「哐啷」的撞擊聲，民眾心有餘悸說，要是騎重機經過，勢必犁田摔車，後果不堪設想，民眾也向他投訴，要求市府負責賠償維修費用，新工處一開始竟推稱賠償費用過高。

李明賢調閱資料發現，從2018年至今短短5年來，累積橋樑、隧道造成民眾財損或傷亡申請國賠件數達42件，不過，國賠有成案僅2案而已。

李質疑，為何民眾經過市有道路、橋樑、隧道遭到類似該民眾遇到的「天外落石」襲擊，卻無法順利申請國賠呢？

李明賢說，短短5年就有42件國賠申請案，這也代表隧道、橋樑、高架保護養護未能落實，存在一定危險；不能讓民眾開車或騎車都心驚膽跳，「天外落石」意外不能變成常態，讓環東大道變成「危險大道」。

對此，新工處橋涵分隊分隊長鄭立誠指出，環東大道有上下兩層，外側護欄混泥土老化，橋樑震動後掉落，炸開噴到民眾的車，已與民眾聯繫，廠商確實對於修車報價單有疑慮，但都有在處理，會與民眾和解賠償。未來也會加強巡視環東，進行預防性修補。

鄭立誠表示，申請國賠件數達42件中，大部分案件是廠商維護上的疏失，只要有影片、估價單等證據，有7、8成都與廠商和解；其中2件以市府預算賠償 。