個子嬌小的豐凱瀛從事社工員的工作壓力大，靠著騎重機減壓。（莊哲權攝）

個子嬌小的豐凱瀛從事社工員的工作壓力大，靠著騎重機減壓。（莊哲權攝）

個子嬌小的豐凱瀛從事社工員的工作壓力大，靠著騎重機減壓。（莊哲權攝）

台東阿美族正妹豐凱瀛是台灣兒童發展早期療育協會社工員，4年的社工服務，看見家庭的進步與轉變讓她滿心喜悅，但是有時也會遭到家長質疑，拒絕配合，常因此內心有很大的挫折感跟壓力，她說，每當負能量超載時，就跨上重機享受御風而行的快感，轉換心情的感覺，超療癒！

身高153公分、體重43公斤的「小隻女」豐凱瀛，跨上比她體重大5倍的重機車，雙腳還踩不到地面，卻是架式十足；她說，家住台東市外環道，常看到重機騎士呼嘯而過，覺得很帥氣，兩年前考上執照後，就花光積蓄買了1輛680cc的2手重機，為自己圓夢。

28歲的豐凱瀛是阿美族姑娘，美和科大社工系畢業，在早療協會擔任社工員邁入第4年，她說，曾遇到的個案是1家4口住在簡陋的貨櫃屋裡，爸爸有家暴前科，媽媽管教孩子都用罵的，親職功能不彰，服務1年多，看到這個家庭的進步及轉變，是最大的成就感。

但是有更多家長不能接受自己孩子發展遲緩，在家訪時甚至有家長質疑她的專業能力，內心有很大的挫折，因此起初每次接到新的個案都會害怕被拒絕，只是被拒絕多次後，她還是堅持要向家長說明清楚。

豐凱瀛也提到，3C時代許多家長用手機照顧小孩，雖然可以暫時省下很多麻煩，卻對幼兒的視力、注意力、語言發展遲緩等都有深遠的傷害，該協會目前服務的台東慢飛天使個案有近1000人，比率算高，「手機保母」是重要原因之一。

豐凱瀛說，4年的早療服務酸甜苦辣都有，也常會有負能量產生，但是每逢假日，她就騎著重機去兜風，轉換一下心情，很療癒！