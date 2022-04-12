區間測速又出包？1名重機騎士日前行駛在台3線龍潭路段區被區間測速測得違規，該路段限速60公里，罰單顯示騎士1.2公里距離僅耗時約25秒，均速達142公里，開罰1.2萬；有另名重機騎士親自實測，直言時速142公里根本不可能、太不科學，質疑騎士怎麼騎的，或是測速儀器根本失準。

該名騎士收到罰單稱，他在台3線龍潭路段區間測速被測得違規，罰單上顯示行駛距離約為1.2公里，花了25.799秒，平均時速達142公里，讓他直呼根本不合理；照片曝光後，1名重機騎士兼YouTube頻道作者「展的分享天地」親自到該路段上路實測，測試後他騎了約1分鐘，直言均速達142公里非常不科學。

區間測速又出包？ 重機男收「超速82公里」罰單噴1.2萬

據悉，該騎士遭測速的路段是上坡路，有彎道且大型車常經過，罰單時間顯示下午5點更是下班尖峰時間，「展的分享天地」就直言時速能達142公里「相當相當困難，不知道怎麼騎的，或是儀器怎麼測的」；台3縣龍潭、大溪路段因頻發生事故，今年3月重啟區間測速，龍潭路段1日取締件數可達72件。

網友留言「03騎到170就非常緊繃了，除非他從起始點前就開始拼命油門轉到底，每個灣都不低于130，直線馬上補油回150，不然不太可能」、「台灣人眼裡只看到『重機飆速』，不相信『區間測速機器設備失準』」、「我懷疑校時有問題，區間測速的校時一定要做到非常精準才行」、「各位你記得保留行車紀錄器至少一個月來自保」、「區間測速真的太常出包了，讓人難有信任度」。