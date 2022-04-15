很多男生會戲稱自己的車子是「小老婆」，因長時間和車子朝夕相處，培養出的感情已經非常深厚。上圖這輛「小紅」，是中國大陸一位計程車司機的生財工具，他們已經日夜相伴8年，累積的里程數也高達80萬公里，但無奈車子舊了，已無法跟運將繼續闖蕩江湖。此片一出，引發網友熱情討論。

男子站在車前遲遲不願離去 (圖/翻攝自網易新聞)

根據眾多陸媒報導，這個身穿藍衣的男子是名計程車司機，從這段影片中可以看到他從一輛紅色轎車的駕駛座下車，再走到車子前面，隨後竟跪在柏油路上，並對著車子磕頭，不停磕了好幾次。男子表示這輛紅色計程車讓他賺錢養活了一家人，而且陪伴他已經有8年了。他說這輛車將在隔天報廢，於是他帶著一份感恩的心，以這樣的方式做為告別。

車子開了多年，難免衍生出感情 (圖/Pexels)

影片曝光後，網友們紛紛為之動容，認為只有開車的人才懂司機對車的敬畏。許多男生認為這位運將十分重感情，可以當好兄弟；還有人說看到感動地哭了「看哭了…哎，這個車不僅僅養活一家人啊，帶他平安了幾十年，和他的乘客，我理解那種心情」、「我的車開了12年了，捨不得換，真的是有感情了…」。