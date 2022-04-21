醫院極道千金？台中市楊姓女子19日搭乘計程車，卻光腳踩在後座坐墊與椅背上，遭李姓司機制止後開始出言不遜，情緒激動稱家裡開醫院、黑白兩道都熟，最後還直接將右腳丫伸到李男臉上要他聞，更反嗆李男車上更髒，長相猥褻，還不斷質問「你龜頭洗乾淨了嗎？」李男忍無可忍，直接將楊女載往派出所，事後決定將向楊提告妨害名譽。

臉書粉專「Tesla model3 多元計程車」20日中午傳出一貼出三段計程車內影像，因楊女搭車後將鞋子脫下，大剌剌光著腳踩在座椅上，又不時踩踏椅背，李男發現後詢問「腳有乾淨嗎？等下還有下一個客人」，楊女小聲答「我人不舒服」，不久就開始情緒激動。

楊女先以用台語問李男「你在跟我嗆聲？」「你對女生也太沒禮貌了吧！」「客人怎麼坐是客人的事啦」。雙方開始起爭執，李男自認防疫期間載客，要求乘客注意清潔衛生並無不妥，不料楊女愈說愈激動，強調「我家裡開醫院的、黑白兩道都很熟」。

畫面中楊女不斷口出三字經，又批李男的車子內才髒、充滿懸浮微粒，並指「我家裡開醫院的啦」，竟還直接伸長右腳，將右腳丫抵在李男臉上叫他聞，還不斷邊問「你看乾不乾淨啊？香不香？」，讓李男瞬間情緒炸鍋，大聲喝止要她把腳放下，並開始互吵，楊卻自顧自繼續說「黑白兩道都很熟」。

楊女還指控李男害她情緒受影響、受到創傷，這已經犯了罪，甚至反過來嘲諷李男長相很可怕、猥褻，最後有如連珠炮疲勞轟炸似的，不斷逼問李男，「你的龜頭乾淨嗎？有沒有打第三劑疫苗？有沒有逃漏稅？」讓李男受不了，直接將車開到警所。

台中市警局第六分局指出，李姓司機19日下午5點多，開車到何安派出所讓楊女下車，雙方爭執不休，李姓司機表示要對楊女提告妨害名譽，但因趕時間先離開，未當場完成報案程序。警方已留下雙方資料，會再通知他約時間來，以便受理完成報案筆錄。