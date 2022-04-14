一輛載運易開罐啤酒的貨車，今天（14日）傍晚行經台2線濱海公路龍洞附近一處彎道，整箱整箱的啤酒疑因沒有裝載妥當，當場摔落地面，滿地啤酒流出宛如小河，空中滿是酒香，散落的啤酒罐占據基隆往宜蘭方向車道，員警於現場實施交通管制，目前單線雙向通行，因數量龐大，目前仍在清理中。
警方獲報，今天傍晚18時許，台2線濱海公路86.5K、基隆往宜蘭方向，有大量啤酒罐散落路面，警方到場發現，60歲蔡姓司機開著附掛子車的貨運曳引車，行經該處彎道，疑似未將車上啤酒裝載妥當，導致過彎摔落，警方對蔡男實施酒測，酒測值為0
現場散落啤酒罐數量龐大，粗估至少上千罐，灑落地面成啤酒河，酒香飄散空中，員警於現場實施交通管制，目前單線雙向通行，仍在清理中，提醒用路人行經事故路段減速慢行。
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