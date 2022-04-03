廣大消費者千呼萬喚，金色三麥「尋找3麥人」活動正式回歸！延續以證件對號的贈酒形式，今年響應全民防疫生活，只要健保卡卡號對中幾個「3」，就可免費兌換幾杯350c.c.啤酒。
「為歡聚而誕生」的金色三麥，去年首度號召3麥人舉辦證件對號贈酒活動，推出後引起廣大迴響，話題在社群上熱烈延燒，網友互比誰的證件號碼有最多3，更在社群留言揪團暢飲，粉絲爭相搶位，造成訂位平台一位難求、客服電話滿線等現象。
在廣大粉絲引頸期盼下，活動好評爆棚再回歸，延續證件對號的形式，今年兌換啤酒的3麥人密碼就在防疫神卡「健保卡」中。即日起至4月28日，只要到金色三麥內用消費並出示健保卡，卡號有幾個「3」，就能免費兌換幾杯350c.c.啤酒（外籍人士憑護照號碼兌換）。除此之外，無論健保卡號有沒有「3」，只要打滿3劑疫苗，並且出示小黃卡或相關證明，內用就送一杯350c.c.啤酒。
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