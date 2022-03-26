為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑，中央流行疫情指揮中心日前宣布延長地方政府提供200元以下禮券等衛教品措施，至今年3月31日止。指揮中心發言人莊人祥表示，該措施確定不會延長，請民眾把握機會踴躍接種；至於65歲以上接種第1、2、3劑可領500元以下衛教品措施，仍按原定時程至4月10日止。

18歲以上接種第1、2劑COVID-19疫苗之200元(含)以下衛教品，提供至3月31日止。(圖／指揮中心提供)

目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.4%，第2劑約78.2%。指揮中心說明，尚未接種第1、2劑民眾，請至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所、或隨到隨打接種站，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，尤其COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之高風險族群，應於身體狀況較穩定時儘速完成接種。

莊人祥提醒，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種；另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另外，針對65歲以上長者(含55歲至64歲原住民)尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑者，目前加碼提供500元(含)以下衛教品至4月10日，請長者儘速踴躍前往接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。