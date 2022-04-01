海山國小昨新增1確診學生 侯友宜：僅有1班停課10天 10:332022/04/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（1日）表示，海山國小僅有停課1個班級影響不大，目前非常穩定，其他疫情下午會有詳細報告。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內本土疫情升溫，板橋海山國小昨新增1確診學生，尚未有案號，新北市長侯友宜今（1日）表示，海山國小僅有停課1個班級影響不大，目前非常穩定，其他疫情下午會有詳細報告。 板橋海山國小昨新增1名學生確診，中央還沒給案號，目前海山國小及安親班共匡列146名接觸者、居家隔離89人，該班級停課10天，4月11日復課。 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 #海山國小 #確診 #學生 #僅有 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大潭新增泰籍移工確診 疑跨工區聯繫 04:102022/03/31 生活新聞 本土新增87 境外移入152 雙創今年新高 19條傳播鏈感染源不明 04:102022/04/01 生活新聞 舞蹈老師染疫傳播鏈擴大 宜蘭縣已累計3校停課 16:002022/03/31 生活 南市呼籲避免餐會 嘉市學生記錄足跡 04:102022/03/31 地方新聞 前鎮化工廠傳播鏈＋2 高市府：匡列隔離期間發病確診 10:102022/04/01 生活 單日新增87本土 醫對這活動無言「視防疫為無物」：最可怕的還沒來 00:452022/04/01 生活 疫情掃半個台灣 連外島都淪陷 清明後恐再爆一波 08:502022/04/01 生活 竹縣＋2 護理師拍照染疫 5歲童確診幼兒園急採145人 11:212022/03/31 生活 竹縣1護理師1男童確診 足跡曝光 14:362022/03/31 生活 亞大室設系學生作品 榮獲美國IDA國際設計大獎 09:002022/04/01 房市新訊 基隆群聚威力驚人 再增22例確診 累計91人 14:212022/03/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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