國內本土疫情升溫，板橋海山國小昨新增1確診學生，尚未有案號，新北市長侯友宜今（1日）表示，海山國小僅有停課1個班級影響不大，目前非常穩定，其他疫情下午會有詳細報告。

板橋海山國小昨新增1名學生確診，中央還沒給案號，目前海山國小及安親班共匡列146名接觸者、居家隔離89人，該班級停課10天，4月11日復課。