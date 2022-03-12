全民皆兵!烏克蘭領土防禦部隊開發出一種「燃燒彈無人機」，可以將燃燒彈裝在無人機上面，操作者只要在遠處就能操作使用燃燒彈攻擊敵軍。在當地時間週四，烏軍被拍到在無人機上面安裝啤酒瓶，酒瓶裡面放進火藥，成功將啤酒瓶變身成的燃燒彈射出。

《紐約郵報》報導，無人機上有四個旋翼用以升空滑翔，底下安裝啤酒瓶，遇到目標後就可以將啤酒瓶發射出去。

據稱，烏克蘭軍方一直在教平民操作使用，這樣在敵軍來襲時，就多了一種攻擊手段，且操作者只要躲在可操控範圍內就可以操作，將可以最大程度的避免投彈人員傷亡。