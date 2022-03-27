警方緊急通報縣環保局協助清汙，花了近2個小時才清除完畢。（讀者提供）

金門機場圓環交通流量大，也是出入尚義機場唯一道路，警方立即指派線上警網馳赴現場疏導交通。（讀者提供）

金門路口圓環最近狀況不少，榜林圓環日前才剛發生今年元月以來的第12起交通事故，機場圓環今天下午也有1輛裝載水泥漆的小貨車，過彎時不慎掉落3桶，車道瞬間染白一大片，影響往來車輛安全，警方緊急疏導並通報縣環保局協同清理。

警方說明，今日下午15時18分許，1輛油漆防水工程行所有，由25歲李姓駕駛的小貨車，裝載多桶水泥漆從料羅碼頭往金城方向前進，在行經桃園路機場圓環路段時，因綑紮不夠牢固，加上車輛過彎離心力作用，導致車上3桶油漆鬆脫掉落，桶內白色水泥漆滲漏散布車道上，影響往來車輛通行安全。

因該路段為出入尚義機場唯一道路，平時車流量極大，金湖分局接獲民眾報案後，立即指派線上警網馳赴現場疏導交通，同時通報縣環保局派灑水車到場協助清汙，花了近2個小時才清除完畢。

警方提醒，裝載貨物一定要綑紮牢固，最好能以帆布包覆避免掉落、飛散，且切勿有超載、超長、超寬及超高情形，以維行車安全。本案依違反〈道路交通管理處罰條例〉第30條第1項第2款當場對李姓駕駛開單舉發。