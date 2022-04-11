王嫌在賣場內店員面前一口氣狂飲3罐啤酒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王姓男子10日晚間10時許在北區1家大賣場內，連續拿了10多罐啤酒，大喇喇在賣場內暢飲起來，連喝3罐啤酒後，店員要他先結帳，他卻兩手一攤稱沒錢，店家要他打電話找朋友幫忙繳款，卻沒人願意搭理，店員只好報警，警方將他依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

42歲王男無業卻嗜酒，早已喝到身無分文，10日晚間耐不住酒癮，竟跑到北區臨安路一家大賣場內，拿取3組啤酒，每組4罐，另有1瓶威士忌放入購物籃內，等不及結帳，就在賣場內狂喝起來，當著店員面前一口氣狂喝3罐啤酒。

王男喝酒時，店員要他先到櫃檯付帳再飲用，他卻告訴店員，喝完會付款，說完繼續狂飲啤酒。

等到喝完3罐啤酒，他卻向店家表明沒錢，要退還其餘未開封的酒，店家要求他支付3罐啤酒費用，他改口稱身上的錢包遺失，無力支付。

王嫌舉動令店家錯愕，店員要他打電話向親友求助，代為繳款，不料他連打數通電話，都沒人願意搭理，兩手一攤表明無力付款，店家無奈只好報警。

王嫌身染酒癮，過去還曾酒駕被抓，警方見他連3罐啤酒錢都付不出來，在警局內也無親友願意到場協助，勸他早日戒酒，重拾工作。他仍辯稱是錢包遺失才無法付錢，警認為他以詐術騙飲店家飲料，依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

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