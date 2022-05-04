本土Omicron確診數持續暴增，讓承擔龐大防疫保單理賠壓力的保險業者，急著將保單下架、退保，打臉4月中旬金管會聲稱「不會買不到防疫險」的保證。國民黨立委李貴敏認為，業者斷尾求生，也印證民間不願再對政府防疫無能買單。

李貴敏表示，「保險」就是「一人有難，衆人分攤」，也因此保險公司設計保單前，其精算師及團隊可以事前精算各類風險，例如隔離、確診人數比例及可能的理賠數額等，以作為其保單架構、內容及條款依據。

李貴敏說，如今保險公司卻因政府防疫政策「臨時」從「清零」大轉彎到不知所云的「新台灣模式」，再加上疫情大爆發後政府卻要求民眾「自主應變」，保險公司擔心與保單原本估算的基礎偏離致獲利不再，終於不願續保。

李貴敏批評，曾幾何時，弱勢的民眾只能成為政府或企業刀俎下的魚肉？官員高高在上，從無「自主應變」壓力，自然也無法體會民眾在疫情衝擊下，對理賠條件或範圍毫無協商談判空間，只能默默承受，要求政府不能放任業者雨天收傘。