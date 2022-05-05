台鐵高雄機廠都計變更草案備受關注，近日也有議員及文史團體質疑草案設計過於零碎化，且忽略鐵路文化紋理，對此，高市府都發局強調，該案尚未定案，目前仍在都市計畫法定審議程序中，市府將於5月11日舉辦座談會，邀約公民團體與關心該議題的民眾參與討論。

「台鐵高雄機廠」都更案上周剛剛通過，卻引發文史保存疑慮，國家鐵道博物館籌備處前主任洪致文狠批「就是一個高廠的大卸八塊計畫」。高市議員林于凱認為，目前區外道路連結切割的方案太過零碎，應檢討道路規畫，並保留較具文史價值的設施與建物。

對此，高市府都發局強調，目前該案尚未定案，仍屬都市計畫法定審議程序中，尚需第二次辦理公告公開展覽草案，並報請內政部都委會審議，會廣納各界建言，在地方發展需要及鳳山中城計畫指導下，尋求高雄市民的最大公共利益。

高市府都發局表示，該都市計畫變更案將重新公展，後續會把握3大原則作業方向，其一，盡最大可能適當保存現有鐵道紋理所呈現的地景意象，其二，機廠內其貨車工廠等重要建築物以「全棟保存再生利用」為原則，其三，尊重並保障台鐵局肩負資產開發的政策任務。

高市府表示，為強化公民參與，讓各界意見充分表達，都發局訂於5月11日下午舉辦「台鐵高雄機廠」都更案座談會，除邀請近期發表建言的網路社群、參與審議的都委會委員，以及文史保存領域的學者專家出席，期待凝聚共識、集眾人之力，提出兼顧各方需求的都計變更方案。