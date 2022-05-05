疫情持續延燒，快篩試劑需求大增，但民眾抱怨快篩劑並不好買。對此，台北市長柯文哲今透露，他已經想好最後一步，再下去就是現在防疫急門診，轉成上呼吸道症狀的急門診，連快篩也不用做，有症狀來當場做快篩。

台北市長柯文哲今赴議會專案報告並備質詢。台北市議員汪志冰詢問，市長你知道現在全國人民最期盼看到的是誰嗎？是九天玄女，降落在台北市中華民國總統府，仙女都知道人民的疾苦，蔡英文不知道人民疾苦，現在在中常會裝模作樣，說要趕快讓人民拿到快篩劑，「廢話！」如果可以拿到早就拿到，不需要大排長龍，拿不到也是沒辦法的事。

柯文哲搖搖頭，答稱他已經想好最後一步，再下去就是現在防疫急門診，轉成上呼吸道症狀的急門診，「你連快篩也不用做，你有症狀來，我當場給你做快篩，然後繼續走」，因為買不到快篩劑。

汪志冰批評，全世界沒有國家在缺快篩劑，為什麼台灣這樣？柯回，「我也不知道」。

柯文哲指出，已經進來18萬份口服藥，中央在控管，藥物是中央控制，還沒發下來。副市長黃珊珊補充，藥物是中央配給，不是北市進口，之前送了2萬份，因為用於中重症，目前狀況還算足夠，但按照飆升數字，其實很擔心。