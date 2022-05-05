疫情升溫，確診人數不斷攀升。台北市長柯文哲今在議會質詢時指出，再過三天，台灣的確診數字就不準了，「會進入黑暗時期」，他直言，恐怕最後階段是退守醫院，連疫調也不做了。

台北市議員陳重文在議場說，市長最近鐵口直斷，比算命的還準，市長曾預言5月北市本土約5000多例，也說台灣即將天下大亂，現在中央疫調系統真的天下大亂；「扶龍王」北市議員王世堅也不罵柯，甚至稱讚柯做對三件事，第一快篩陽性才PCR，第二，輕中症先給藥，讓急診給重症，第三，徵調旅館做集中防疫所，還要新北跟進步伐。

對此，柯文哲表示，王世堅只是講實話而已，這不是鐵口直斷，這都預期的到，因為每天開防疫會議，都會先預告2、3天後會發生什麼事情、做什麼準備，現在步步為營，這個數據都有。

陳重文批評，陳時中主導的疫調系統大亂，妻子確診丈夫只要隔離一天，造成社會恐慌，到底可不可出門、要不要快篩都不知道，最後隔離時間變成收到通知書的時間，關懷系統被打爆，中央當機、塞車不解決，把問題丟給你處理，教教陳時中怎麼做。

柯文哲回應，再過三天，台灣的確診數字就不準了，因為超過PCR的量能，所以我們會進入黑暗時期，就測不準了，這才是最大危機。

至於怎麼改善？柯文哲僅說，「恐怕最後階段是退守醫院，連疫調也不做了。」陳重文最後送上「鐵口直斷」、「有求必應」布條。