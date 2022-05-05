女星楊丞琳突然在今天(5/5)凌晨0點貼文，這天是狗女兒Yumi的17歲生日，但卻不是慶生文，她貼出自己抱著愛犬的黑白照，公開了Yumi已於今年2月15日過世的噩耗，坦言想了很多，因此藏著摯愛死訊3個月，「怕你們擔心，也知道你們會傷心」。

事實上楊丞琳去年就曾透露Yumi被診斷出有失智傾向，前幾年還罹患癌症，她為此傷心不已，如今她在IG貼文，曝光愛犬等不到17歲生日就離世的消息，坦言去年工作期間，就多次接到醫生告知Yumi身體走下坡的消息，請她做好心理準備，「所以在既定工作行程結束後，我就立刻回到台北，陪伴她走最後一程」。

楊丞琳表示，對Yumi的感謝難以用言語形容，愛犬是上天賜給她的禮物，也自省這17年來做得不夠好，尤其是因為工作老是在外，缺少陪伴，特別是在Yumi生命的最後一年。楊丞琳非常感謝母親對Yumi的照料，讓她健康快樂成長，直言照顧老狗是無法想像的身心上的累，「真的覺得我母親很偉大，除了因為她愛Yumi，也是因為她想讓我放心地、無後顧之憂地工作。謝謝媽咪，辛苦妳了！」。

楊丞琳也感謝好友們在Yumi最後這段歲月，經常代替自己去陪伴她，還替她傳話，提醒愛犬等她回家，也在Yumi離開的那天暖心陪她撐過悲傷，並感謝醫護對Yumi的疼愛，楊丞琳吐露，雖然已經接受了Yumi已不在的事實，「但還是時常流淚哭泣，真的好想妳！希望妳這一生都有感覺到滿滿的愛與幸福，擁有妳，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念妳」，也感謝一路看著Yumi長大的粉絲們，對她的關心。