連千毅直播賣貨的一大亮點，就是現場總有美麗性感正妹相陪，其中，JKF女郎長瀨昆妮就是熟面孔，擁有甜美臉蛋與E級火辣身材，身為連千毅愛徒的她因而獲得高討論度，被封為全台最辣「日文女神」，長瀨昆妮也經常透過社群分享生活與辣照，最近台灣本土疫情嚴峻，她便分享了防疫時期飲料喝法，照片讓人看了超害羞，眾人不禁暴動激喊：「天生神力」。

長瀨昆妮過去曾擔任日文老師，因緣際會之下到連千毅旗下幫忙，成了帶貨女神，性感美麗的她，人氣跟知名度與日俱增，目前臉書有著92萬粉絲，IG則累積近22萬追蹤數，是許多男性粉絲心目中的超級女神，而長瀨昆妮放送福利不手軟，尺度超大，連日常照片都非常香豔刺激，讓粉絲們一飽眼福。

長瀨昆妮示範防疫期間飲料不沾手喝法。(翻攝自長瀨昆妮/日文女神臉書)

近日新冠肺炎疫情在台灣又燒起來，天天本土確診數破萬，導致人心惶惶，長瀨昆妮對此也相當有感，今天(5/4)在社群分享多張美照，寫下：「防疫期間，喝飲料教學，手的細菌多多，不用手，大家學會了嗎？」。

只見照片中，長瀨昆妮穿著黑色桃心領低胸緊身洋裝搭高鐵，暫時脫下口罩喝個鋁箔包蘋果汁，她竟將飲料直接放在滿溢的「北半球」上，插著吸管不必手持就能喝到，照片太火辣，頓時讓眾人不知眼睛該看哪裡，直呼「天生神力啊」、「想當蘋果汁」、「這個只有女性限定」，畫面太害羞引發熱議。