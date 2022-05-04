受惠於全球鬆綁防疫限制後旅遊需求復甦，短期租房平台Airbnb上季業績強勁、本季展望樂觀，受此激勵，周二盤後股價上漲5.69%，報153.25美元。

近幾個月來混合工作模式亦帶動短期租房需求。執行長Brian Chesky在法說會上表示。我們將持續看到停留超過一個月和超過一周的租房持續成長。

Airbnb公布，受惠於訂房量大增和價格大漲，第一季營收年增70%，為15.1億美元，優於市場預期的14.5億美元。

第一季訂房和體驗過夜數首次突過1億大關。

訂房總金額（Gross Booking Value,GBV）年增67%，為172億美元，優於市場預期的159億美元。

平均每日房價較2019年上揚37%。

第一季虧損為1900萬美元，較去年同期虧損12億美元大幅縮小。

經調整後息稅、折舊與攤銷前盈餘（EBITDA）為2.29億美元，遠優於市場預期的獲利7550萬美元和去年同期的虧損5900萬美元。

經調整後每股虧損為3美分，遠優於市場預期的每股虧損29美分。

該租房平台表示，4月的夏季訂房量較2019年同期成長30%，預期到今年底旅遊需求都將維持強勁。

該公司預估第二季營收介於20.3億～21.3億美元，遠優於分析師平均預估的19.6億美元。

Baird Equity Research分析師Colin Sebastian表示，Airbnb幾乎所有項目都超出預期，夏季一直到年底的訂房趨勢強勁。