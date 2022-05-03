俄烏戰爭、運輸不順等變數導致國際木片及紙漿價格漲勢未歇，飽受成本上漲壓力的林漿紙大廠華紙(1905)2022年首季已調漲各紙種報價5～10％，第二季更預期不排除將「月月漲」，市場預期有助紓解營運成本壓力，整體營運狀況有望轉佳。

華紙股價4月底下探18.35元的近1年低點後回穩，今（3）日在買盤敲進下放量直攻漲停價21.05元，截至午盤維持逾9％強勁漲勢，帶動造紙類股指數逆勢飆漲7.54％至387.1點、登近1月高點，截至午盤仍維持逾4％漲勢，領漲盤面各類股。

造紙族群個股表現亦同步轉強，士紙(1903)放量飆升7.89％至60.2元，截至午盤維持逾5％漲勢。工紙大廠榮成(1909)放量飆升9.2％至21.95元，登近2月高點，截至午盤維持逾4.5％漲勢。

永豐餘(1907)放量飆漲9.76％至34.3元、登近1月高點，距漲停僅差1檔，截至午盤維持逾4％漲幅。代銷榮成工紙的寶隆(1906)放量勁揚7.91％至21.15元，創4個月來高點，截至午盤維持逾7％漲幅。

造紙大廠正隆(1904)開高後放量飆升7.62％至36元，為2個月來高點，截至午盤維持逾2％漲勢。生產生活用紙及潔品的永豐實(6790)表現相對偏弱，持平開出後一度走低，隨後亦翻紅上漲4.43％至48.3元，截至午盤維持約1.3％漲幅。

國際木片、紙漿價格漲勢不停，加上缺櫃塞港問題仍在，中國大陸疫情反覆影響物流運輸，成本上漲壓力使造紙族群去年第四季以來營運倍受壓抑。隨著市場需求轉強，造紙業者規畫陸續漲價以反映成本壓力，預期將有利營運動能回升。