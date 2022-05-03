美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）發言人今天宣布，賀錦麗明天將恢復上班，並說她近一週前檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性反應，如今再次檢測呈陰性反應。

賀錦麗的新聞秘書艾倫（Kirsten Allen）表示：「今天副總統COVID-19快速抗原檢測呈陰性反應，她明天將親自回來上班。」艾倫還說，賀錦麗在公開場合仍會戴上口罩幾天。

法新社報導，57歲的賀錦麗4月26日開始自主隔離，顯示COVID-19最新病毒株在華府菁英圈傳播範圍之廣。白宮表示，賀錦麗沒有症狀；先前她與總統拜登（Joe Biden）分開旅行，因此沒被視為近距離接觸。

4月下旬，國會多位成員宣布檢測COVID-19呈陽性反應；賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）則曾於3月中旬確診。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110503